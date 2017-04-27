Шишкина унесли на носилках в матче с "Амкаром"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин получил травму в матче 25-го тура чемпионата России против "Амкара".

Полузащитник хозяев Роланд Гиголаев влетел ногой в колено Шишкину. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле и его унесли на носилках сразу в раздевалку команды. За этот фол Гиголаев получил желтую карточку. Вместо Шишкина на поле вышел полузащитник Илья Жигулев.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Амкар" – "Краснодар"