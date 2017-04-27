Шишкина унесли на носилках в матче с "Амкаром"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин получил травму в матче 25-го тура чемпионата России против "Амкара".
Полузащитник хозяев Роланд Гиголаев влетел ногой в колено Шишкину. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле и его унесли на носилках сразу в раздевалку команды. За этот фол Гиголаев получил желтую карточку. Вместо Шишкина на поле вышел полузащитник Илья Жигулев.
Здоровья! Роман Шишкин @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АмкарКраснодар 0:2 pic.twitter.com/ho9VZIXguo– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.
delacrua
костоломы блеать.
19:22