Широков встретился со Спаллетти в рамках визита на базу "Интера"

Делегация "Динамо", в состав которой вошли заместитель генерального директора бело-голубых Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов, посетила базу "Интера" в рамках визита в Милан. В частности, представители московского клуба встретились с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, а также посетили матч 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0).

Наши в Милане!

Заместитель Генерального директора футбольного клуба #ДинамоМосква Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов в рамках обмена опытом нанесли визит известному итальянскому клубу #InterMilan. pic.twitter.com/ldpICMAVKe – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 27 декабря 2018 г.

"Динамо" занимает 12-е место в премьер-лиге, имея в активе 20 очков после 12 туров.

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