23:21 | Футбол — РПЛ

Широков встретился со Спаллетти в рамках визита на базу "Интера"

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Делегация "Динамо", в состав которой вошли заместитель генерального директора бело-голубых Роман Широковначальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов, посетила базу "Интера" в рамках визита в Милан. В частности, представители московского клуба встретились с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, а также посетили матч 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0). 

"Динамо" занимает 12-е место в премьер-лиге, имея в активе 20 очков после 12 туров.

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