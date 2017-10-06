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23:54 6 октября | Футбол — РФПЛ

Широков исключен из Комитета профессионального футбола РФС


Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков исключен из состава Комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). Данное решение было принято на исполкоме организации, которое состоялось 6 октября.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФС:

Исключить из состава Комитета профессионального футбола РФС Широкова Р.Н. и Фахриева И.Г., включить в состав комитета Зотова А.А. и Газизова Ш.К. Из состава Комитета массового футбола РФС исключить Меткина А.М., включить Лысакова А.М.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87730.html

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