19:15 | Футбол — РФПЛ

Шипачев сменил "Вегас" на... "Рубин"?

Форма Вадима ШИПАЧЕВА внезапно появилась в раздевалке "Рубина". Фото "Бизнес online"
Форма Вадима ШИПАЧЕВА внезапно появилась в раздевалке "Рубина". Фото "Бизнес online"
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В преддверии матча 16-го тура "Рубин" - "Зенит" в раздевалке казанцев неожиданно появилась футболка с фамилией "Шипачев" и номером 87. На самом деле футболиста с такой фамилией в казанском клубе нет, на номер принадлежит Артуру Алукаеву. 

Скорее всего, "Рубин" таким образом пошутил над болельщиками и "заявил" в состав хоккеиста "Вегаса" Вадима Шипачева. Ранее стало известно, что форвард покинет НХЛ и вернется в Россию. 2 ноября в раздевалке "Северстали" появился свитер с фамилией и привычным номером Шипачева, что также являлось шуткой пресс-службы череповецкого клуба.

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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splash174

Ну все, значит за Барсов пылить будет, к гадалке не ходи

19:51