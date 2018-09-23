Шатов - о первом голе "Локомотиву": "Честно признаюсь, что делал подачу"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Локомотивом" (5:3). Хавбек в этой игре сделал дубль.

- Почему не радовался, когда забил первый гол? Понимал, что это только первый забитый мяч в игре, встреча еще не закончена. Также был определенный элемент неожиданности, - отметил Шатов. - Честно признаюсь, что я делал подачу, но фортуна оказалась на моей стороне. Что касается моего второго гола, то там я понимал, что счет уже 4:1, победа никуда от нас не уйдет, поэтому и был выплеск эмоций.

Это самая лучшая игра "Зенита" со старта сезона по качеству, построению, переходу из обороны в атаку. Забить пять мячей чемпиону страны, команде, которая играет в Лиге чемпионов, непросто. Но надо отметить, что при счете 4:1 нельзя расслабляться и чтобы появлялась самоуверенность. Хорошо, что забили пятый и довели игру до победы.

Невероятный гол Шатова или ошибка Гильерме?