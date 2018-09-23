Невероятный гол Шатова или ошибка Гильерме. Как "Зенит" открыл счет в матче с "Локо"

"Зенит" открыл счет в матче восьмого тура чемпионата России с "Локомотивом". На 13-й минуте отличился Олег Шатов. Он получил пас на левом фланге, сместился в центр и метров с 25-ти неотразимо пробил в дальнюю девятку. Вратарь железнодорожников Маринату Гильерме ничего не смог поделать, он лишь сопроводил мяч взглядом.
Второй гол Шатова в сезоне и снова из-за пределов штрафной! https://t.co/BNEv2W61S8– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 23 сентября 2018 г.
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"Зенит" - "Локомотив": онлайн-трансляция матча
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