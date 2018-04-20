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Шандор Варга: "Уход Венгера из "Арсенала" не означает, что к Головину будет меньше интереса"

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Известный агент, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18. По его словам, интерес "канониров" к российскому полузащитнику ЦСКА Александру Головину должен сохраниться.

 
2013 год. Роберто МАНЧИНИ (слева) и Арсен ВЕНГЕР.Шандор Варга: "Зенит" может заинтересовать Венгера победой в Лиге чемпионов"

- Не могу не спросить про Головина. Означает ли уход Венгера, что Головин потеряет приоритетное место в трансферных целях лондонцев?

- Следующего тренера будет рекомендовать Венгер, а селекционная служба даст характеристику, в том числе, и по Головину. То есть уход и смена главного тренера не означает, что к Александру будет меньше интереса. Но важно понимать, что "Арсенал" такой клуб, который следит за 100 игроками, а покупает двух-трех. И то, что "канониры" два года наблюдают за Головиным, вовсе не означает, что его купят.

- Определяющим для Головина будет чемпионат мира?

- Этот турнир очень важен для Александра. Но и в матчах с "Арсеналом" он оставил у Венгера очень хорошее впечатление. Головин сейчас играет на таком уровне, что за ним следят скауты многих клубов Европы. 

- Допускаете, что при новом тренере "Арсенал" будет более активен на трансферном рынке?

- У руководства клуба это перманентное желание. Конечно, думаю, летом "Арсенал" будет усиливаться. Насколько более серьезные деньги станут вкладываться, покажет время. (Андрей СИЗЯКИН) 


 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

следующим тренером будет слуцкий. уж он-то головина купит

22:35 20 апреля

tigana.1982

Головин и в ЦСКА не тянет, все решающие матчи проваливает, а эти все про Арсенал... Хорошие скауты уже давно все поняли, поэтому интерес так и останется интересом, иначе уже купили бы!

18:50 20 апреля

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