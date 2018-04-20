Шандор Варга: "Уход Венгера из "Арсенала" не означает, что к Головину будет меньше интереса"

Известный агент, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18. По его словам, интерес "канониров" к российскому полузащитнику ЦСКА Александру Головину должен сохраниться.

- Не могу не спросить про Головина. Означает ли уход Венгера, что Головин потеряет приоритетное место в трансферных целях лондонцев?

- Следующего тренера будет рекомендовать Венгер, а селекционная служба даст характеристику, в том числе, и по Головину. То есть уход и смена главного тренера не означает, что к Александру будет меньше интереса. Но важно понимать, что "Арсенал" такой клуб, который следит за 100 игроками, а покупает двух-трех. И то, что "канониры" два года наблюдают за Головиным, вовсе не означает, что его купят.

- Определяющим для Головина будет чемпионат мира?

- Этот турнир очень важен для Александра. Но и в матчах с "Арсеналом" он оставил у Венгера очень хорошее впечатление. Головин сейчас играет на таком уровне, что за ним следят скауты многих клубов Европы.

- Допускаете, что при новом тренере "Арсенал" будет более активен на трансферном рынке?

- У руководства клуба это перманентное желание. Конечно, думаю, летом "Арсенал" будет усиливаться. Насколько более серьезные деньги станут вкладываться, покажет время. (Андрей СИЗЯКИН)



