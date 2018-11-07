Шамиль Газизов: "Томаров сам попросил, чтобы его освободили от должности тренера. Но он остается в клубе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" рассказал об уходе главного тренера команды Сергея Томарова. Ранее стало известно, что 36-летний Томаров покинул "Уфу", команду к ближайшему матчу чемпионата России со "Спартаком" будет готовить Дмитрий Кириченко.

- Он сам попросил, чтобы его освободили от должности главного тренера, - сказал Газизов. – Мы посидели, подумали, решили принять отставку. Но он остается в системе клуба, мы надеемся, что это его не последний опыт на поприще главного тренера. Сейчас он уйдет в отпуск и остается в системе клуба, будет заниматься определенной работой.

- Томаров ушел из-за семейных обстоятельств?

- Нет, наверное, он хочет дать импульс команде таким решением. Много нюансов есть, которые мне бы не хотелось рассказывать. Но никаких подводных течений нет, это его решение. (Игорь Новиков)

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