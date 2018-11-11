Шамиль Газизов: "Спартак" не удивил, в любом состоянии это сильный и опасный соперник"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (2:0) отметил, что результат справедлив. По его словам, уфимцы выглядели лучше и заслужили победу.

– "Уфа" играла и выглядела лучше, чем "Спартак", – цитирует "РИА Новости" Газизова. – Мы были свежее, мы больше хотели победить, создали больше голевых моментов и выиграли справедливо, счет по игре. "Спартак" не удивил, в любом состоянии это сильный и опасный соперник. Просто сегодня он на нас попал, ведь на протяжении последних матчей "Уфа" выглядит хорошо. Сегодня был один из лучших матчей в сезоне.

После матча поблагодарил футболистов, главного тренера Дмитрия Кириченко. Не стоит никого сейчас выделять, Дмитрий Сергеевич провел хорошую работу, в перерыве на игры сборных у него будет больше времени… Что касается дополнительной премии за победу, то в "Уфе" такого нет, есть система премиальных за победу.