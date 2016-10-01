Шамиль Гасанов: "Фол вратаря "Крыльев" - чистый пенальти"

Защитник "Анжи" Шамиль Гасанов посетовал на судейство в матче 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:2). По его мнению, арбитр должен был назначать пенальти за фол на нем голкипера соперника Георгия Лории.
- Мне кажется, там был пенальти – вратарь сфолил на мне, - цитирует официальный сауйт "Анжи" Гасанова. - И если бы судья отреагировал на это, игра, наверное, сложилась бы по-другому. Нам бы, вероятно, удалось забить быстрый гол, и мы бы спокойно повели игру. Может, арбитр не увидел эпизод. Вратарь отбил удар Филиппа, я "проткнул" мяч дальше, мимо него, и он прыгнул мне в ноги. Не знаю, по мне – так это чистый пенальти.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/shamil_gasanov_vratar_kril_ev_folil_jeto_penal_ti011016/
sdg34ths
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
01:39
Kupservas
играл не спартак и не цска с сенитом. Поэтому это ни кому не интересно и пеналя не было....
00:41
and0508
deboshir865 это точно ...
00:25
deboshir865
Пенальти там был 500% и вообще смешно смотрелось когда грузин,чтобы отвлечь от момента притворялся травмированным.Но меня поразил в этот момент ведущий программы свисток Батурин.Ни одного слова,как стыдно мужику и специалисту.К нему относился нормально, но похоже зря.Они все там Черданцевоподобные .
00:02