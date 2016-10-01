Шамиль Гасанов: "Фол вратаря "Крыльев" - чистый пенальти"

Защитник "Анжи" Шамиль Гасанов посетовал на судейство в матче 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:2). По его мнению, арбитр должен был назначать пенальти за фол на нем голкипера соперника Георгия Лории.

- Мне кажется, там был пенальти – вратарь сфолил на мне, - цитирует официальный сауйт "Анжи" Гасанова. - И если бы судья отреагировал на это, игра, наверное, сложилась бы по-другому. Нам бы, вероятно, удалось забить быстрый гол, и мы бы спокойно повели игру. Может, арбитр не увидел эпизод. Вратарь отбил удар Филиппа, я "проткнул" мяч дальше, мимо него, и он прыгнул мне в ноги. Не знаю, по мне – так это чистый пенальти.