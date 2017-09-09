Сесар Навас: "Ростов" летом хотел меня вернуть? Это не так"

Защитник "Рубина" Сесар Навас отметил, что покинул Казань два года назад, поскольку с ним не захотели продлить контракт, информирует "Бизнес Online". Испанец выразил сожаление в связи с тем, что многие игроки "Ростова" летом покинули клуб.

– Два года назад у вас был шанс остаться в "Рубине"?

– По ходу последнего сезона мне постоянно говорили, что мой контракт будет продлен. И когда началась предсезонка, то предложения не последовало, хотя я бы с удовольствием остался в "Рубине" даже без Бердыева. В тот день, когда мы должны были подписывать новый контракт, гендиректор вдруг сказал, что клуб не хочет продлевать со мной соглашение.

– Наверное, как иностранец, вы не особо замечаете какой-то шум вокруг и ажиотаж в прессе, как российские игроки?

– В любом случае все узнаю, но, может быть, не в таком объеме. Но поверьте, в Испании давление и отношение прессы намного хуже, чем в России. Давление прессы такое, что постоянно выходят какие-то негативные новости, атмосфера нагнетается и отношение журналистов к футболистам намного хуже, чем здесь в России.

– В "Ростове" были постоянные долги, инфраструктура другого уровня, да и город довольно своеобразный. Не боялись туда идти?

– Это правда, что вы перечислили. Но на тот момент в "Ростове" собрался потрясающий коллектив и речь не только об игроках. Было очень легко выходить работать в этой команде, с этими людьми. И это были два великолепных года, которые я никогда не забуду, невероятный опыт. Спасибо всем им.

– А сейчас в "Рубине" есть такой коллектив?

– Да-да. Здесь тоже отличная обстановка. Я здесь 10 дней и все знали о моей ситуации с папой, все меня поддержали. Это отличный коллектив.

– Какая команда сильнее: чемпионский "Рубин", в котором вы играли, или тот "Ростов", который чуть не стал чемпионом?

– Это ведь команды под эгидой одного тренера, поэтому сложно сказать. Игроки работали на максимуме, выкладывались, понимали требования тренера и поэтому система работала на максимуме.

– Какая победа для вас важнее: над "Баварией" или над "Барселоной"?

– Они совершенно разные, но обе потрясающие. После "Баварии" мы праздновали, обнимались, а что было после "Барсы" я уже и не помню. "Рубин" тогда был большой командой и мы выходили равными соперниками "Барсе" – мы чувствовали себя сильными. А в случае с "Ростовом" это был сюрприз, потому что клуб испытывал проблемы и у нас в заявке даже было мало игроков, цели на сезон были совсем разные.

– Нет сожалений, что та команда уже разбежалась и игроки ушли кто в "Зенит", кто в "Рубин"?

– Да, жаль, что той команды уже нет. Но это футбольная жизнь и, конечно, жалко оставлять друзей. Но нужно продолжать играть. Да, мы где-то расстаемся с друзьями, но и находим новых в другой команде.

– Правда, что "Ростов" хотел вас вернуть этим летом?

– Нет, это не так.