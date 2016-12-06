04:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Юран: "Самедов в душе спартаковец – такой трансфер одобряю"

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Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что самым уязвимым местом москвичей являются стандартные положения. Он также подчеркнул: приглашение Александра Самедова – правильный ход.

– Самое уязвимое место в игре "Спартака"?

– "Стандарты". Спартаковцы терялись. Это настораживает. Какая-то расхлябанность в обороне. В эпизоде с пропущенным мячом Зобнин не доиграл. Нужен центральный защитник. А в средней линии все, вроде, нормально.

– Самедов нужен?

– Это правильный ход. Саша – воспитанник "Спартака", просто большую часть карьеры отыграл в других клубах. Рад его возвращению. Самедов в душе спартаковец, игровик, с российским паспортом. Вот такой трансфер я одобряю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Юрана

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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BABOOIN

типичный спартаковец вроде бесполезных Макеева или Мельгарехо

05:57

terebun

Сергей, ты о какой душе говоришь? Не надо лгать самому себе - переход в Спартак, это желание последний раз поиграть в Еврокубках и не факт что это произойдет. Сам переход в сложное для Локо время называю не иначе как предательство... удачи Самедову в не поля...

05:49

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