Сергей Юран: "Самедов в душе спартаковец – такой трансфер одобряю"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что самым уязвимым местом москвичей являются стандартные положения. Он также подчеркнул: приглашение Александра Самедова – правильный ход.

– Самое уязвимое место в игре "Спартака"?

– "Стандарты". Спартаковцы терялись. Это настораживает. Какая-то расхлябанность в обороне. В эпизоде с пропущенным мячом Зобнин не доиграл. Нужен центральный защитник. А в средней линии все, вроде, нормально.

– Самедов нужен?

– Это правильный ход. Саша – воспитанник "Спартака", просто большую часть карьеры отыграл в других клубах. Рад его возвращению. Самедов в душе спартаковец, игровик, с российским паспортом. Вот такой трансфер я одобряю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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