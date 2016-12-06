Сергей Юран: "Самедов в душе спартаковец – такой трансфер одобряю"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что самым уязвимым местом москвичей являются стандартные положения. Он также подчеркнул: приглашение Александра Самедова – правильный ход.
– Самое уязвимое место в игре "Спартака"?
– "Стандарты". Спартаковцы терялись. Это настораживает. Какая-то расхлябанность в обороне. В эпизоде с пропущенным мячом Зобнин недоиграл. Нужен центральный защитник. А в средней линии все вроде нормально.
– Самедов нужен?
– Это правильный ход. Саша – воспитанник "Спартака", просто большую часть карьеры отыграл в других клубах. Рад его возвращению. Самедов в душе спартаковец, игровик, с российским паспортом. Вот такой трансфер я одобряю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
svs
Платинум - бот. Давно пора уже понять
13:04 6 декабря
sars882
а по теме: ну если уж Сам Юран одобрил, то надо довести этот трансфер до конца!
11:28 6 декабря
sars882
Вьери, Платинум наш извращюга)) нет никакой программы)))
11:28 6 декабря
Вьери
Мне вот интересно, у Платинума1991 есть какая-то программка специальная, которая рандомно КАПСИТ?)) Ибо, руками так постоянно КАПСИТЬ - это извращение)))
09:46 6 декабря
Platinum1991
СЕРГЕЙ ЮРАН: "САМЕДОВ В ДУШЕ...? Никогда Самедов в душе НЕ БЫЛ ни сартаковцем, ни локомотивцем. Вспомните, как он со скандалом из Спартака СБЕЖАЛ и вот теперь за деньгами погнался и СБЕЖАЛ в Спартак! Решил себе карьеру испортить и изрядно уже ПОДПОРТИЛ и поступил по-свински! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! А Самедов урвёт куш в Спартаке и опять СМОЕТСЯ с позором, без совести и чести! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги не купишь, как судей!!!
09:39 6 декабря
Platinum1991
СЕРГЕЙ ЮРАН: "САМЕДОВ В ДУШЕ...? Никогда Самедов в душе НЕ БЫЛ ни сартаковцем, ни локомотивцем. Вспомните, как он со скандалом из Спартака СБЕЖАЛ и вот теперь за деньгами погнался и СБЕЖАЛ в Спартак! Решил себе карьеру испортить и изрядно уже ПОДПОРТИЛ и поступил по-свински! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! А Самедов урвёт куш в Спартаке и опять СМОЕТСЯ с позором, без совести и чести! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
09:38 6 декабря
storog1977
Stalex81 terebun Я понимаю, когда после пятого тура все пророчили вылет Спартаку в ФНЛ. Но неужели сейчас-то остаются сомнения, что Спартак хотя бы в еврокубки попадет??? 07:36 Попадание команды в ЕК, не означает , что игрок в нем сыграет
07:56 6 декабря
Stalex81
terebun Я понимаю, когда после пятого тура все пророчили вылет Спартаку в ФНЛ. Но неужели сейчас-то остаются сомнения, что Спартак хотя бы в еврокубки попадет???
07:36 6 декабря
BABOOIN
типичный спартаковец вроде бесполезных Макеева или Мельгарехо
05:57 6 декабря
terebun
Сергей, ты о какой душе говоришь? Не надо лгать самому себе - переход в Спартак, это желание последний раз поиграть в Еврокубках и не факт что это произойдет. Сам переход в сложное для Локо время называю не иначе как предательство... удачи Самедову в не поля...
05:49 6 декабря