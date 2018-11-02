Сергей Юран: "Баннеры и кричалки в адрес Глушакова - кощунство! За что?!"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран в интервью "СЭ" заявил, что не понимает, за что болельщики красно-белых освистывают капитана команды Дениса Глушакова.

- Как вам кричалки и баннеры болельщиков "Спартака" в адрес Глушакова на матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи"?

– Честно говоря, я просто в шоке! Как так можно?! Вообще не могу понять, за что к Денису такое отношение?

– Болельщики считают, что он мутил воду против Карреры.

– Ну что значит – мутил воду? Он же в дубле находился последний месяц, не играл. И что – у Карреры без него появился результат? Почему сейчас Глушакова делают крайним? У меня нет ответа. Такие кричалки, баннеры – просто кощунство по отношению к футболисту. Человек всегда бился за "Спартак". Пусть лучше вспомнят, сколько очков Денис принес в чемпионском сезоне. Сколько забивал важнейших голов в концовках! При этом Глушаков никогда ничего плохого не говорил про клуб.

– Но ведь не просто же так Каррера сослал его в дубль.

– Да, конфликт возник. С этим сложно спорить. Но мы не знаем истинной причины. Кто стал инициатором – Каррера или Глушаков? И это не было конфликтом между Глушаковым и клубом или болельщиками. Поэтому такое поведение фанатов на игре с "Анжи" меня неприятно удивило и даже поразило. Очень жалко и печально…

Я в этой ситуации за Дениса. Не разделяю точку зрения тех людей, которые льют на него грязь. Или это заказуха? Если бы он послал куда подальше болельщиков, предал клуб, еще понял бы. Но здесь – противоречия между игроком и тренером, нередкая вещь в футболе. Нужно четко понимать, что же там на самом деле произошло. А не выносить вердикт: он мутил воду, строил козни и так далее… (Виталий Айрапетов)

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