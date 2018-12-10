Сергей Веденеев – о поражении "Зенита" от "Рубина": "Семак ошибается с составом"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил свое мнение о воскресном домашнем поражении сине-бело-голубых от "Рубина" в матче 17-го РПЛ (1:2).

– Сначала у команды стала ухудшаться физика, потом и психология, – отметил Веденеев. – Одно время результат был, но сейчас все хуже и хуже. В последних матчах Лунев стал совершать ошибки. Значит, футболисты вошли в такое состояние, что от полевых игроков нервяк передался и вратарю. Такие ляпы допускает! Смешно, когда он за ленточку с мячом уехал...

Хорошо, что сейчас пауза наступила. В последних матчах Семак делал ставку на какой-то только ему понятный вариант состава и допускал ошибки. Много качественных исполнителей оставалось в запасе. А они могли бы не хуже сыграть. Тот же Маммана после выздоровления почти не выходит на поле, а Шатов полтора месяца не играл, а тут появился с первых минут. Не очень понятные перемены. (Игорь Новиков)

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