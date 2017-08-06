Сергей Ткачев: "Гол Берхамова будем еще долго пересматривать"

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что его команде надо забить второй гол. По его словам, соперник играет вторым номером.

- Гол Берхамова? Мяч полетел по сумасшедшей траектории, - сказал Ткачев в эфире телеканала "Наш футбол". Думаю, мы долго будем пересматривать его. Хорошо, что забили в первом тайме. Во втором тайме надо взять мяч под контроль. "Арсеналу" необходимо забить второй гол. Игра напряженная, так как "Тосно" играет вторым номером. Нам надо додавить их.

Трансляция матча "Арсенал" - "Тосно"