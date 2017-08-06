Сергей Ткачев: "Гол Берхамова будем еще долго пересматривать"

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что его команде надо забить второй гол. По его словам, соперник играет вторым номером.
- Гол Берхамова? Мяч полетел по сумасшедшей траектории, - сказал Ткачев в эфире телеканала "Наш футбол". Думаю, мы долго будем пересматривать его. Хорошо, что забили в первом тайме. Во втором тайме надо взять мяч под контроль. "Арсеналу" необходимо забить второй гол. Игра напряженная, так как "Тосно" играет вторым номером. Нам надо додавить их.
novic
Гол вратарский.
16:15 6 августа