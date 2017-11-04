Сергей Силкин: "У "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что "Локомотив" должен сыграть с ЦСКА в 16-м туре чемпионата России столь же самоотверженно, как с "Зенитом" (3:0). По его словам, тогда у железнодорожников будет шанс победить в дерби.

– Если "Локомотив" будет играть столь же самоотверженно, как в Санкт-Петербурге, и продемонстрирует тот же настрой, у него есть шансы победить ЦСКА, – приводят "Известия" слова Силкина. – Но если они выйдут на поле расслабленными, как в матче с "Шерифом", то двухдневное преимущество армейцев в подготовке и восстановлении обязательно скажется. Тем более получил травму Маринато Гильерме. С одной стороны, Никита Медведев уже имеет опыт игры в еврокубках и в прошлом сезоне показал себя в составе "Ростова". Но сумеет ли он в такие короткие сроки наладить взаимодействие с обороной — большой вопрос.

Матч "Локомтив" - ЦСКА состоится 5 ноября, начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.