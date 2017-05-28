Сергей Силкин: "Думал, что "Оренбург" дожмет "СКА-Хабаровск"

Известный футбольный эксперт Сергей Силкин назвал победу "СКА-Хабаровск" над "Оренбургом" (0:0, 5:3 – пен.) в стыковых матчах за выход в премьер-лигу сенсацией. Он также добавил, что играть с хабаровчанами будет непросто.

– Вы верили, что "СКА-Хабаровск" сможет пройти "Оренбург"?

– Я думал, что команда премьер-лиги все-таки дожмет соперника. То, что хабаровчане выиграли 5:3 по пенальти, – это вообще сенсация. Я очень удивлен таким результатом. Что касается непосредственно игры, "Оренбург" действовал первым номером, но явных моментов не имел. Был шанс забить пенальти, который не удалось реализовать. Получается, он стал решающим. Забей этот одиннадцатиметровый, счет стал бы 1:0, и команда довела бы встречу до победы. А так - шанс не использован, в серии пенальти нервы крепче оказались у дальневосточников.

– "СКА-Хабаровск" впервые вышел в РФПЛ. Каковы перспективы команды?

– Вы знаете, "Луч-Энергия" из Владивостока балансировала то туда, то обратно. То есть финансы, то нет. Для того, чтобы постоянно представлять команду в РФПЛ, должна быть хорошая инфраструктура, подпитка своих игроков. Это сделать непросто. Руководству региона и города нужно идти навстречу, если они хотят, чтобы команда постоянно находилась в эшелоне сильнейших, а не вышла, а потом вылетела. Нужно ждать и терпеть, это работа не одного года.

Конечно, команде будет тяжело в премьер-лиге. Но она будет стараться, потому что вышла в РФПЛ, и с мотивацией будет все в порядке. Как показывает практика, команда, которая впервые в истории выходит в ранг сильнейших, удерживается там. А вот дальше – сложнее. Но, думаю, играть со "СКА-Хабаровск" будет непросто. Все-таки это дальний перелет и большая разница во времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)