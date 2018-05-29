Сергей Семак: "С Кержаковым о работе в тренерском штабе не разговаривал"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак пока не готов говорить о том, кто войдет в его тренерский штаб, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. О назначении 42-летнего специалиста было объявлено сегодня, с ним заключен контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.
- Кто войдет в тренерский штаб?
- Пока преждевременно об этом говорить. Информации было много, но в большинстве она не соответствовала действительности. В ближайшее время решим вопросы с командой, со сборами.
- Низелик может войти в ваш штаб?
- Естественно он входит в число возможных кандидатов.
- А Кержаков?
- Нет, с Сашей не разговаривал на этот счет. Такой информацией не владею.