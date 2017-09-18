Сергей Семак: "Приятно посмотреть новый стадион "Зенита"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выразил надежду, что команда сумеет дать бой "Зениту" в матче 10-го тура чемпионата России.

- Возвращаться в Санкт-Петербург всегда приятно. К тому же новый стадион - приятно посмотреть, сыграть на нем, - сказал Семак во флеш-интервью перед матчем. - Есть определенные трудности. У нас уже десять вечера. Но если смотреть в Токио - там вообще час ночи. Ребята приехали играть, надеемся показать ту игру, на которую способны.

Матч "Зенит" - "Уфа" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.