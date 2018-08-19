Сергей Семак: "Очень высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 4-го тура премьер-лиги над "Уралом" (4:1) подчеркнул, что полузащитник Кристиан Нобоа вероятно получил серьезную травму, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Напомним, эквадорец неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон. Его увезли с поля на электрокаре и отправили в раздевалку. Подняться с носилок самостоятельно он не смог. Нобоа при этом едва сдерживал слезы от боли и держался за правую ногу выше колена. Вместо Нобоа на 59-й минуте вышел хавбек Матиас Краневиттер.

– Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок? – вопрос Семаку.

– Очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма.