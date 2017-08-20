Сергей Семак: "Обидно пропускать в конце матча"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 7-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) рассказал о том, что автор гола Ондржей Ванек получил травму. О сроках восстановления футболиста станет ясно после проведения медобследования.

- Тяжелая игра как и предыдущие матчи, - отметил Семак. - Обидно в конце пропускать. Много ошибались в развитии атаки. В целом старались играть и на выходе, но не дотерпели и пропустили в самой концовке. После пропущенного мяча атаковали и были моменты, чтобы вернуть преимущество. Надо отдать должное ребятам за то, что в сложном матче нашли силы идти вперед.

- Почему поменяли автора гола еще в первом тайме?

- Первая замена вынужденная, у Ванека - проблемы с ногой, и он сам попросил замену. Остальные неплохо вышедшие на замену футболисты неплохо вошли в игру и двигались хорошо. Никто не выпадал. В эпизоде с голом была индивидуальная ошибка – потеря концентрации.

- Когда вернется Ванек в строй?

- Мы завтра получим информацию, насколько серьезная проблема. Футболист только недавно вернулся на свой уровень, хорошо играет. Не хочется, чтобы возникли серьезные проблемы. (Евгений БЕЛОУСОВ)