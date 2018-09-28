Сергей Семак: "Никакой недооценки "Анжи" нет

На пресс-конференции перед выездным матчем против махачкалинского "Анжи" главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о сопернике. Он отметил, что его команда не будет недооценивать оппонентов.

- У "Анжи" серьезные финансовые проблемы. Может произойти недооценка соперника?

- Нет никакой недооценки, у соперника квалифицированная команда. Две победы подряд. Когда "Анжи" играет дома, с ними приходится нелегко. "Зенит" не может обыграть махачкалинцев на их поле уже три матча. Мы будем думать, как должны играть, чтобы добиться результата.

- Все команды внизу таблицы имеют игроков одного уровня или у "Анжи" слабейший состав в чемпионате?

- Если говорить об "Анжи", у них много новых игроков, пришел новый тренер, который подстраивает состав под игру, которую он хочет видеть. Сперва он хочет наладить оборонительные действия, а затем работать над улучшением атакующей игры. У соперника есть игроки с большим опытом игры в премьер-лиге. В чемпионате России не бывает легких матчей и легких соперников. Будет сложная игра, но мы работаем над тем, чтобы провести ее как можно лучше.

- Болельщикам хочется не только победы, но и красивого футбола. Команда демонстрирует в последнее время и то, и то. Уровень понимания между вами и футболистами идеален,

-Всегда хочется большего, мы работаем, это долгий процесс. Надо притереться, лучше понять игроков, чтобы встраивать их в игровую модель. Мы знаем куда двигаться и в оборонительной, и в атакующей игре, а итог работе можно будет подвести в конце сезона.(Артем Рябовол)

Матч "Анжи" - "Зенит" состоится 30 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о чемпионате России – здесь.