Сергей Семак: "Нету? Это ротация"

Сергей Семак прокомментировал предстоявшую встречу с "Уфой" в пятом туре российской премьер-лиги.

- Сложно кого-то удивить, команды друг друга знают, тем более никаких новых игроков нет, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - Мы меньше летели после после матча в Лиге Европы? Мы прилетели из Санкт-Петербурга, "Уфа" из Шотландии. В любом случае это все перелеты. "Уфа" играет дома, а это всегда сподручнее. Нету играет из-за ротации, пытаемся кому-то давать отдыхать в наших условиях.

"Уфа" – "Зенит": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 26 августа 2018 онлайн-трансляция в 16.30 (мск)