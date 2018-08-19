Сергей Семак: "Мы такая же команда, как все. Мы ничем не отличаемся от других"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 4-го тура премьер-лиги над "Уралом" (4:1) отметил, что доволен игрой нападающего Себастьяна Дриусси, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Как вы оцениваете игру Дриусси? Как вы оцениваете его перспективы по игре в основе?

– Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качеств их игры. Если Себастьян будет играть и забивать, вес мы будем счастливы как и любой другой футболист.

– Каковы перспективы Чернова?

– У него контракт до конца этого года. Его будущее сейчас решается. Или он подписывает контракт и остается полноценным игроком команды, либо мы ищем нового игрока или продолжаем ставить в состав Сашу Анюкова. Он в тонусе. О Жене я могу сказать только хорошее – о его отношении к работе, о нем самом. Это прекрасный человек и прекрасный футболист. Сейчас решается вопрос с продлением контракта.

– В последнее время "Зенит" начинает забивать либо после удаления либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?

– Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для кого-то легко. Мы такая же команда, как и все. Мы ничем не отличаемся от других. Я бы не сказал, что у нас есть суперзвезды. У нас команда, которая должна работать.

– Ерохин третий матч подряд выходит на бровке. Почему вы рассматриваете его именно на этой позиции? Отличаются ли данные ему задания от тех, что вы даете Маку и Шатову?

– Конечно, отличаются. Я использую его там, где нужно команде. Ерохин – универсальный игрок. В полузащите у нас есть Нобоа, который хорошо смотрится, есть Паредес. В этом матче я посчитал, что Ерохин более дисциплинировано сыграет в обороне. Урал развивает много атак как раз по правому флангу, поэтому мы решили поставить Ерохина слева, а Дриусси поставить в центральную зону.