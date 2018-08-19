21:45 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Мы такая же команда, как все. Мы ничем не отличаемся от других"


Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 4-го тура премьер-лиги над "Уралом" (4:1) отметил, что доволен игрой нападающего Себастьяна Дриусси, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Как вы оцениваете игру Дриусси? Как вы оцениваете его перспективы по игре в основе?

– Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качеств их игры. Если Себастьян будет играть и забивать, вес мы будем счастливы как и любой другой футболист.

– Каковы перспективы Чернова?

– У него контракт до конца этого года. Его будущее сейчас решается. Или он подписывает контракт и остается полноценным игроком команды, либо мы ищем нового игрока или продолжаем ставить в состав Сашу Анюкова. Он в тонусе. О Жене я могу сказать только хорошее – о его отношении к работе, о нем самом. Это прекрасный человек и прекрасный футболист. Сейчас решается вопрос с продлением контракта.

– В последнее время "Зенит" начинает забивать либо после удаления либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?

– Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для кого-то легко. Мы такая же команда, как и все. Мы ничем не отличаемся от других. Я бы не сказал, что у нас есть суперзвезды. У нас команда, которая должна работать.

Ерохин третий матч подряд выходит на бровке. Почему вы рассматриваете его именно на этой позиции? Отличаются ли данные ему задания от тех, что вы даете Маку и Шатову?

– Конечно, отличаются. Я использую его там, где нужно команде. Ерохин – универсальный игрок. В полузащите у нас есть Нобоа, который хорошо смотрится, есть Паредес. В этом матче я посчитал, что Ерохин более дисциплинировано сыграет в обороне. Урал развивает много атак как раз по правому флангу, поэтому мы решили поставить Ерохина слева, а Дриусси поставить в центральную зону.

Зенит - Урал

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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