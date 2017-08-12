Сергей Семак: "Мы создаем много моментов, надо работать над реализацией"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 6-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что три дня хватило для того, чтобы подготовиться к предстоящей игре. По его словам, шансы команд равны.

- Три дня на подготовку? Это лучше, чем два дня, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Три дня – это нормальный срок для того, чтобы восстановиться. Что касается шансов, мне кажется, что они равны. "Ростов" провел в прошлом матче ротацию, у них есть много качественных футболистов. Думаю, они не имели каких-либо проблем с тем, кого поставить в стартовый состав.

Мы все матчи нормально играем. Может в Перми в матче против "Амкара" мы создали мало моментов. В остальных же матчах мы создаем много, осталось только реализовывать.