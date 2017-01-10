Сергей Семак: "Должен был ехать к Анчелотти, но оказался в "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от первого опыта самостоятельной работы. Напомним, ранее экс-полузащитник сборной России помогал Мирче Луческу в "Зените".

– Волнение, безусловно, есть, -признался Семак. – Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать, и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума.

– Максимум сегодняшней "Уфы" – это что?

– Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые "Уфу" покинули.

– Речь только о Луневе и Васине?

– На сборы не едут Диегу, Марсинью и Семен Фомин.

– Из-за травм?

– И из-за травм, и из-за того, что у этих ребят скоро заканчиваются контракты. Руководство пока решает, как быть дальше. Итого – минус пять игроков. А добавился только Пауревич, который вернулся из Англии. В первую очередь нужно решить проблемы в оборонительной линии. Сейчас активно занимаемся этим вопросом.

– Понятно, что это не главное, но тем не менее: в зарплате по сравнению с "Зенитом" сильно проиграли

– Проиграл. Но в плане опыта я выигрываю, и это важнее.

– Осенью вы были в Риме на стажировке у Спаллетти . Еще нечто подобное планируете, или теперь не учебы?

– Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы "Баварии". Но судьба распорядилась иначе. Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Семака – в ближайшее время в "СЭ"