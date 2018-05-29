Сергей Семак: "Денисов - топовый футболист. Его игра нравится любому тренеру"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак по окончании встречи с фанатами петербургского клуба рассказал журналистам о том, как она прошла, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Впервые вы приехали на переговоры около двух недель назад. Что происходило в эти 14 дней?

– Я не знаю, что было в эти дни. У нас состоялся разговор. Руководством "Зенита" была озвучена позиция, что я являюсь одним из кандидатов. Потом была еще одна встреча, но она не носила никакой конкретики. Вчера вечером же разговор пошел уже в другом русле.

– В "Зенит" вернутся многие игроки, в том числе Дзюба и Шатов. Есть понимание по их будущему?

– Очень скоро все узнаете. Всей информацией по игрокам я обладаю: кто и где находится. У "Зенита" много игроков было в аренде. Совсем скоро вы узнаете, кто из них поедет на сборы, кто – нет.

– Когда проведете первую тренировку?

– Как и запланировано. 15 июня медосмотр, 17 – вылет на первый сбор.

– Было много разговоров, что в "Зенит" вернется Денисов. Это так?

– По поводу футболистов не могу ничего озвучивать. Времени было мало. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Игорь Денисов – топовый игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.

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