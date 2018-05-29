Сергей Семак: "Данни? Мы рассматриваем всех футболистов, которые могут помочь нашей команде"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможности возвращения в команду португальского полузащитника Данни.

– По спортивному департаменту был разговор? Останется ли Вячеслав Малафеев, Оресте Чинквини? Появится ли новый спортивный директор?

– По всему был разговор, но нужно время, чтобы все проанализировать прежде принимать решения.

– Понимаем, что по игрокам вы ничего не скажете, но есть один игрок, который...

– Месси?

– Нет, Данни сказал, что готов еще несколько лет посвятить "Зениту", что он был рад вернуться. Рассматриваете его кандидатуру?

– Мы рассматриваем всех футболистов, которые могут помочь нашей команде, - сказал Семак (Гоша ЧЕРНОВ).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможности возвращения в команду португальского полузащитника Данни.

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