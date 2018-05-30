Сергей Рыжиков: "Я хочу зарабатывать деньги игрой, а не сидя на лавке"

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер заявил, что в 37 лет не хочет сидеть на скамейке запасных.

– А почему бы не продолжить карьеру в "Рубине"?

– Решение, которое я обсудил с женой Машей, своим агентом Алексеем Сафоновым, окончательное. После десяти лет в Казани я просто хочу сменить обстановку. И хотя это замечательный город, жить здесь мы не собираемся. Собираемся на родину, ближе в родителям.

– Родина – это Шебекино белгородской области?

– Да. Это двадцать пять километров от Белгорода, где сейчас строим жилье. Словом, решил новый вызов судьбе бросить. Хотя в конце апреля "Рубин" предложил продлить контракт.

– В финансовом отношении условия в нем были хуже?

– Да. Но дело не в деньгах.

– В 37 лет сложнее вести переговоры по условиям контракта, чем, скажем, в 30?

– Конечно. Мы с Сафоновым две недели думали и все-таки сошлись во мнении, что менять уже принятое решения не стоит. Тем более, что финансовая ситуация в клубе не из лучших и обременять его своей персоной не стоит.

– Может, еще причиной ухода стало и то, что всю вторую половину сезона играл Джанаев?

– А я этого и не скрываю. В 37 лет ждать своего часа в запасе – не для меня. Я хочу зарабатывать деньги игрой, а не получать их, сидя на лавке.

"Рубин" объявил об уходе голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина". (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – скоро на "СЭ"