Сергей Родионов: "Тревожит количество моментов, которые "Оренбург" создал у ворот "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после победы в матче 7-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:1) подчеркнул, что на данный момент красно-белые играют с огромным желанием. При этом руководителя тревожит количество голевых моментов, созданных соперником.

- "Спартак" набирает ход, вчера выиграл в Оренбурге. За счет чего все-таки при Каррере так удалось прибавить?

- Прежде всего, меня радует то, что команда играет с огромным желанием и самоотдачей. Вот в этом и есть наш сегодняшний плюс. Со всем остальным, конечно, требуется детальная работа. Чем и занимается наш тренерский штаб.

- Детальная работа в чем именно?

- В первую очередь меня тревожит, количество моментов, которые "Оренбург" создал у наших ворот.

- Победа вчера была добыта главным образом за счет характера?

- Не сказал бы, что только благодаря ему. Да, была и большая самоотдача, коллективная самоотверженность. Но и индивидуальные действия - просто шикарные! Если взять первый гол Промеса и третий - Джано, то это, по-моему, настоящий учебник футбола. Оба проявили высочайшее мастерство. Кстати, второй наш мяч тоже не был случайным, поскольку пас, который отдал в этой атаке Зобнин, тоже требует мастерства. (Михаил ГОНЧАРОВ)