Сергей Родионов: "Спартак" рад, что подписал новый контракт с Промесом"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов отметил важность подписания пятилетнего соглашения с нападающим Квинси Промесом. По его словам, за относительно короткий срок голландский форвард успел стать любимцем болельщиков красно-белых.

- Мы тоже рады, что наш клуб продлил контракт с Квинси Промесом еще на пять лет, - приводит пресс-служба красно-белых слова Родионова. - Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых. От души желаю Квинси успехов в выступлении за "Спартак" и сборную Голландии.