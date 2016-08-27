Сергей Родионов: "Спартак" рад, что подписал новый контракт с Промесом"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов отметил важность подписания пятилетнего соглашения с нападающим Квинси Промесом. По его словам, за относительно короткий срок голландский форвард успел стать любимцем болельщиков красно-белых.
- Мы тоже рады, что наш клуб продлил контракт с Квинси Промесом еще на пять лет, - приводит пресс-служба красно-белых слова Родионова. - Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых. От души желаю Квинси успехов в выступлении за "Спартак" и сборную Голландии.
fireman32
Platinum1991....Вот теперь то,он и начнет все это делать - "тянуть одеяло" и пр...
13:41
Platinum1991
Сам Бог велел Спартаку подписать и продлить с Промесом контракт! Голландский игрок, который выступает за Спартак, успел стать любимцем всех болельщиков красно-белых. Мы ОЧЕНЬ рады, что Промес подписал новый контракт, ведь он этого ЗАСЛУЖИЛ своей игрой и он за эти деньги ПАШЕТ и отрабатывает на поле. Надо только Промесу не тянуть футбольное одеяло на себя, и не забывать пасовать игрокам по команде. Футбол это командная игра, надо по обстановке играть, где самому взять игру на себя, а где СВОЕВРЕМЕННО отдать пас! Спартак много голов НЕ ЗАБИЛ из-за футбольной жадности Промеса! Это только ВРЕДИТ Спартаку и команде! Надо ЗАСТАВИТЬ играть Промеса на команду!!! Промес БОЛЬШАЯ НАХОДКА для Спартака и много помогает Спартаку, но один он не сможет помочь Спартаку стать чемпионами, надо, чтобы и другие спартаковские игроки, играли так же, как Промес! Каждый на своём футбольном месте, которое им определил тренер! Желаем Промесу больших футбольных достижений! Тогда и сбудется мечта Спартака о ЗОЛОТЕ и Лиге чемпионов! Ждём-с! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
13:00
баламошка
Главное, чтоб не растолстел после подписания контракта.
12:52