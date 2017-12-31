11:30 | Футбол — РФПЛ

Сергей Родионов: "Надеюсь, в новом году будем радовать болельщиков "Спартака"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков с наступающим Новым годом. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

- Хочу поздравить всех болельщиков, ветеранов, футболистов, тренерский штаб с наступающим Новым годом, - сказал Родионов в интервью пресс-службе "Спартака". - Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, побед нашей команде.

Огромное спасибо болельщика за поддержку. Надеюсь, что в новом году мы будем вас так же радовать, как в чемпионском сезоне.

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=SPcbgoLEmQg

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