Сергей Родионов: "Надеюсь, в новом году будем радовать болельщиков "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков с наступающим Новым годом. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

- Хочу поздравить всех болельщиков, ветеранов, футболистов, тренерский штаб с наступающим Новым годом, - сказал Родионов в интервью пресс-службе "Спартака". - Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, побед нашей команде.

Огромное спасибо болельщика за поддержку. Надеюсь, что в новом году мы будем вас так же радовать, как в чемпионском сезоне.



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