19:42 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Ситуация в "Тосно" не критическая, она контролируема"

2

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в "Тосно". Сегодня футболисты из-за невыплаты заработной платы в знак протеста не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом".

 
Дмитрий ПАРФЕНОВ.Забастовка в Турции. Как "Тосно" оказался в финансовой яме

– Я говорил сегодня с генеральным директором "Тосно", – сказал Прядкин. – Есть определенная задолженность перед футболистами по зарплате, она составляет порядка двух месяцев, клуб решает этот вопрос. Он сказал, что завтра доложит о мерах, которые принимаются. Решением вопроса занимается и руководство клуба, и его акционеры. Сейчас, как я понимаю, есть проблемы внутри коллектива – игроки своим сегодняшним шагом хотели обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Каких-то глобальных проблем, которые могли бы поставить под вопрос перспективу существования клуба, не стоит.

– Есть уверенность, что "Тосно" не снимется по ходу сезона?

– О снятии даже и речи не идет. Ситуация не критическая, она контролируема. (Сергей ЕГОРОВ)

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

King's Bounty RND

все бабки на зенит уходят

21:15

Lars Berger

Если за дело берется Прядкин - всё будет нормально. Чрезвычайно честный человек. Чрезвычайно.

20:11