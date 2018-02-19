12:57 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Получать хотя бы сто миллионов долларов за медиаправа – моя мечта"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о долгосрочных планах в области доходов от продажи медиаправ.

– Мне бы хотелось, что система доходов российских клубов была другой, - сказал Прядкин. - Она очень отличается от других чемпионатов, это не секрет. В зарубежных лигах продажа медиаправ составляет львиную долю доходов, а у нас это совсем не так. Моя мечта – чтобы лига получала хотя бы сто миллионов долларов в год от продажи медиаправ. Уж не знаю, несбыточная она или как. Про триста-четыреста миллионов даже не говорю.

Напомним, что РФПЛ и PwC представили сегодня результаты исследования экономики российского футбола. Исследованы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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марк де фоссен

Для того чтобы мечта осуществилась,нужно хотя бы навести какой то порядок в нашем футболе.И в первую очередь перестать делить места в кабинетах.

15:36

Genocide

так Вы сделайте что-нибудь для этого!!!!например отмените лимит, чтобы убрать этот паспортный шлак с поля!!

14:59

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