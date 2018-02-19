Сергей Прядкин: "Получать хотя бы сто миллионов долларов за медиаправа – моя мечта"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о долгосрочных планах в области доходов от продажи медиаправ.

– Мне бы хотелось, что система доходов российских клубов была другой, - сказал Прядкин. - Она очень отличается от других чемпионатов, это не секрет. В зарубежных лигах продажа медиаправ составляет львиную долю доходов, а у нас это совсем не так. Моя мечта – чтобы лига получала хотя бы сто миллионов долларов в год от продажи медиаправ. Уж не знаю, несбыточная она или как. Про триста-четыреста миллионов даже не говорю.

Напомним, что РФПЛ и PwC представили сегодня результаты исследования экономики российского футбола. Исследованы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17. (Филипп ПАПЕНКОВ)