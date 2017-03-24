Сергей Прядкин: "Показательно, что на календарь не было реакции со стороны клубов"

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что на опубликованный календарь премьер-лиги, который вызвал негодование болельщиков и СМИ, не было реакции со стороны клубов. По его словам, организация старалась учесть все пожелания команд при составлении расписания.

- Было очень много (истерии. - Прим. "СЭ"). Я еще перед стартом чемпионата сказал, что мы пойдем клубам навстречу во всем, учитывая Кубок конфедераций-2017. И перестановки, которые осуществлялись в календаре, связанные со сносом проведения финала Кубка России, - приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. - Все это произошло из-за того, что мы старались сделать более лояльный и свободный календарь с точки зрения подготовки национальной сборной.

С 23-го тура уже встанет достаточно четкое время и дни. Сейчас мы дали расписание на три тура. Реакция болельщиков, зрителей, СМИ жесткая, но нет реакции клубов. То есть все по согласованию с командами. Мы действовали в четком согласии с клубами, мы старались все по возможности учесть.

Но мы умышленно действуем так. Ведь сейчас четыре команды сразу начнут переставлять. Была жесткая реакция болельщиков, но мы их понимаем. Мы постарались по возможности сделать так, чтобы болельщики могли спланировать свой график.

Мы через сезон будем выступать тремя клубами в Лиге чемпионов. Здорово, что наши (команды. - Прим. "СЭ") так хорошо выступили. Конечно, я надеялся, что кто-то пройдет дальше, но выступили достойно. И пока шло выступление российских команд в еврокубках, мы действовали в рамках регламента и переносили только матчи с участием этих команд.