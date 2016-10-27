14:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Не могу сказать, что кто-то из судей лояльно относится к одним клубам и негативно - к другим"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что комиссия департамента судейства и инспектирования РФС, занимающаяся назначением арбитров на матчи чемпионата, должна включать представителей лиг. Также Прядкин отметил, что арбитры премьер-лиги не относятся предвзято к определенным клубам.

– Да, есть ряд вопросов, связанных с судейством, – цитирует ТАСС Прядкина. – Не могу сказать, что кто-то из судей лояльно относится к одним клубам и негативно – к другим, но в некоторых матчах были неоднозначные моменты, связанные с работой рефери. Считаю, что в комиссии по назначению судей на игры необходимо присутствие представителей лиг с правом совещательного голоса, которые могли бы доводить позицию клубов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3738779

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kwazar312

Чинуша в своем репертуаре по принципу-хоть с...ы в глаза,все божья роса.Да и как этот чинуша будет говорить что-то другое,если он сам участвует в процессе,имя которому коррупция.

16:11

merniloskut

Газпрёму пусть это втирает!

15:00

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