Сергей Прядкин: "Не могу сказать, что кто-то из судей лояльно относится к одним клубам и негативно - к другим"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что комиссия департамента судейства и инспектирования РФС, занимающаяся назначением арбитров на матчи чемпионата, должна включать представителей лиг. Также Прядкин отметил, что арбитры премьер-лиги не относятся предвзято к определенным клубам.

– Да, есть ряд вопросов, связанных с судейством, – цитирует ТАСС Прядкина. – Не могу сказать, что кто-то из судей лояльно относится к одним клубам и негативно – к другим, но в некоторых матчах были неоднозначные моменты, связанные с работой рефери. Считаю, что в комиссии по назначению судей на игры необходимо присутствие представителей лиг с правом совещательного голоса, которые могли бы доводить позицию клубов.