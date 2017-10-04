Сергей Прядкин: "Идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что система видеоповторов во время матчей чемпионата России должна находиться на стадионах. По его мнению, создание единого центра, как это сделано в бундеслиге, может повлечь за собой определенные сложности.
Напомним, сегодня стало известно о том, что правление лиги единогласно одобрило реализацию этой системы.
– Сколько стоит эта система?
– Сегодня генеральный директор ФК "Краснодар" и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.
– А если арендовать?
– Около 100 тысяч евро в год.
– Как это технически выглядит?
– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.
– Кто будет платить за чемоданчики?
– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру. (Сергей ЕГОРОВ)
serzheo
Аааа, еще и единый центр))) Ахахаххаа)))) Или дайте больше бабла)))))))) Цирк распила продолжается))))
19:03