Сергей Павлов: "Арсеналу" нужна футбольная стервозность"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после матча 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) подчеркнул, что его команда может прибавить в будущем. Также он похвалил своих подопечных за удачные действия в единоборствах, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– Есть ли у этого состава внутренние резервы для усиления?

– Безусловно. Просто не было некоторых креативных футболистов, которые могли бы усилить атакующую игру. Но команда выстроена, действует дисциплинированно, отрабатывает то, что может. Когда все встанут в строй, думаю, мы будем интереснее играть. Сегодня же действовали прагматично, рассчитывая на контратаки.

– После матча с "Тереком" вы сказали, что команду нужно перестраивать на требования премьер-лиги. Что в этом плане делается?

– Надо вгрызаться в чемпионат и не проигрывать единоборства, когда мы встречаемся с большими клубами – а "Локомотив" я отношу к таковым. Сегодня мы боролись по-настоящему, чего не получилось в матче со "Спартаком". Хотя тогда играл Шевченко, и контратака у нас была очень хорошая. Не хватило внутренней уверенности в единоборствах. Нужна футбольная стервозность в хорошем смысле этого слова.