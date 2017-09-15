Сергей Овчинников: "Ждем от Щенникова хет-трика и в семье, и на поле"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о причинах результативности защитника Георгия Щенникова, который с начала сезона отличился три раза. По словам специалиста, это связано с тем, что у футболиста появилось больше функций, касающихся игры в атаке.

- Ключевой момент всем известен – в ЦСКА поменялась система игры, - цитирует пресс-служба клуба Овчинникова. - Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке. Жора стал активнее идти вперед, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Еще отметил бы, что Щенников приобрел немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба. Еще один фактор – его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат.

– Существует мнение, что игрок, который только что женился или отпраздновал пополнение в семье, на некоторое время выпадает из процесса, поскольку его мысли заняты другим. Здесь же рождение дочери Ульяны оказало на Георгия эффект прямо противоположный…

– Появление на свет дочки Жору действительно подстегнуло, по нему это видно. Да и, думаю, "выпадение из процесса" – скорее стереотип. Все женятся, у всех рождаются дети, а ребята продолжают играть – и играть хорошо. Мы очень рады за Жору и за его семью, а больше всех счастлив он сам.



– Значит, можно ожидать от него дальнейших голевых свершений?

– Теперь нужен хет-трик – как в семье, так и на поле (улыбается).

