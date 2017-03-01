Сергей Корниленко: "Мандража перед матчем с "Локо" нет"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко выразил сожаление, что матч 18-го тура чемпионата России против "Локомотива" пройдет не в Самаре. Игра из-за неготовности домашнего стадиона самарцев - "Металлурга" - пройдет в Уфе 5 марта.

- По официальным играм соскучились, - сказал Корниленко в интервью клубной пресс-службе. - Соскучились и по своему стадиону. И очень жалко, что первая игра не пройдет в родных стенах. Хочется пожелать болельщикам, чтобы они нас поддерживали, где бы мы ни играли.

Мандража никакого нету. До игры еще пять дней. Уделим их подготовке к "Локомотиву".