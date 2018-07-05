Сергей Кирьяков: "В "Спартаке" Ташаев может вырасти в очень большого мастера"

Бывший нападающий "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков выразил "СЭ" свое мнение по поводу предстоящего перехода в "Спартак" 24-летнего полузащитника Александра Ташаева, который расторгнул контакт с бело-голубыми.

- Не рано Ташаеву идти к красно-белым?



- А почему должно быть рано? Александр в уже достаточно зрелом возрасте, чтобы оказаться в команде, бьющейся за самые высокие места. Если он сам чувствует, что готов выступать на более серьезном уровне, то это нормально.

- Учитывая, что хавбек только один сезон провел на отлично, не стоило ли еще на какое-то время остаться в "Динамо"?



- Конечно, нет. Если человек не боится играть в таком клубе, как "Спартак" и понимает, что там будут другие требования, то почему бы и нет? Думаю, что решение оправданное.

- Основным конкурентом Ташаева станет Промес. Не рискует ли россиянин сесть в запас?



- Это от него уже зависит, от того, как себя проявит. В футболе очень часто возникают ситуации, когда ты являешься лидером своей команды, потом переходишь в другой клуб и не выдерживаешь конкуренцию. Много можно примеров привести, но если чувствуешь уверенность в себе, то что бояться?

- На "Спартак" оказывается огромное давление, результат всегда требуется здесь и сейчас, а в "Динамо" есть право на ошибку.



- Понятно, что в этом плане Ташаев рискует. Но это же нормальное явление. Александр уже дорос до кандитата в сборную, но нужно будет заново все доказывать в клубе, который ставит большие задачи, однако для футболиста это важно. В "Спартаке" с одной стороны приятно играть, но, с другой, там необходимо показывать более качественный футбол. Если Ташаев с этим справится, то вырастет в очень большого мастера. (Арман МКРТЧЯН)

Таблица переходов РФПЛ //

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