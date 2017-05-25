Сергей Кирьяков: "В "Енисее" никого бы не выделил"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в первом стыковом матче за право участия в РФПЛ от "Енисея" (1:2) заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы сохранить место в премьер-лиге.

– Мы увидели сегодня два разных тайма, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Кирьякова. – В первом "Арсенала" не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счет, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для "Арсенала".

Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите еще больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперед. Главное сегодня было не проиграть. В "Енисее" я бы никого не выделил. Удивила схема с одним нападающим.