Сергей Кирьяков: "Надеюсь, что у "Арсенала" хватит сил на матч с "Енисеем"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков перед началом первого стыкового матча за право играть в РФПЛ с "Енисеем" подчеркнул, что команда серьезно готовилась к этой встрече. По словам специалиста, эта встреча будет непростой.

- Надеюсь, что сил хватит. Конечно же, на положительном фоне восстанавливаешься быстрее, - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы одержали важную победу над "Спартаком", которая позволила спастись от прямого вылета в ФНЛ. Мы серьезно готовились к игре с "Енисеем".

Успели изучить соперника. На мой взгляд, объяснили сильные и слабые стороны соперника. Матч будет непростым. Задача на первую игру? Добиться положительного результата. Игра покажет, каким он будет.

Трансляция матча "Енисей" – "Арсенал"