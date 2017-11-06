Сергей Карасев: "Своей работой на дерби недоволен"

Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев не стал комментировать конкретные эпизоды этой встречи. Тем не менее, арбитр подчеркнул, что остался недоволен своей работой.

– Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен, – сказал Карасев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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