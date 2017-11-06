Сергей Карасев: "Своей работой на дерби недоволен"

Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев не стал комментировать конкретные эпизоды этой встречи. Тем не менее, арбитр подчеркнул, что остался недоволен своей работой.
– Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен, – сказал Карасев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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"Локомотив" – ЦСКА: Карасев не удалил Вернблума. и Васина
Гантэр
То есть мясные и паровозы считают что Карасев должен был одного Акинфеева оставлять ? Ха-ха. Он не имел права за такое нарушение выгонять Хасонова ,испортил игру.
18:03
Balashov Kirill
троих нужно было удалять..
18:01
Slim Taller
Удалением Хосонова испортил не грубый до этого момента матч.ЦСКА спокойно-бы победил никчемных паровозников.
17:51
Дед Андрей
Забоялся! Некоторые команды вдесятером лучше играют, а вдевятером ещё лучше!(Спартак-Ростов матч первого круга прошлого сезона)!
17:51
sozerzator
Согласен с предыдущим оратором) По букве и духу закона ЦСКА должны были вдевятером игру заканчивать (красную прямую должен был безбашенный швед получать, а также, возможно, Васин)
17:43
PitersS
К молодому приципился, а нужно было шведа гнать, когда тот его чуть за шкирку не хватал..
17:43
alex-ls
сам виноват распустил ЦСКА надо было сначала устные замечания делать, а если не помогло бы - то гнать коней с поля
17:42
Жорик Вартанов
да Карась, сплоховал, надо было понтуса гнать и Дзаге желтую показывать, + Акинфееву желтую, правила есть правила
17:37