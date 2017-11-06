17:32 | Футбол — РФПЛ

Сергей Карасев: "Своей работой на дерби недоволен"

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Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив"ЦСКА (2:2) Сергей Карасев не стал комментировать конкретные эпизоды этой встречи. Тем не менее, арбитр подчеркнул, что остался недоволен своей работой.

– Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен, – сказал Карасев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гантэр

То есть мясные и паровозы считают что Карасев должен был одного Акинфеева оставлять ? Ха-ха. Он не имел права за такое нарушение выгонять Хасонова ,испортил игру.

18:03

Balashov Kirill

троих нужно было удалять..

18:01

Slim Taller

Удалением Хосонова испортил не грубый до этого момента матч.ЦСКА спокойно-бы победил никчемных паровозников.

17:51

Дед Андрей

Забоялся! Некоторые команды вдесятером лучше играют, а вдевятером ещё лучше!(Спартак-Ростов матч первого круга прошлого сезона)!

17:51

sozerzator

Согласен с предыдущим оратором) По букве и духу закона ЦСКА должны были вдевятером игру заканчивать (красную прямую должен был безбашенный швед получать, а также, возможно, Васин)

17:43

PitersS

К молодому приципился, а нужно было шведа гнать, когда тот его чуть за шкирку не хватал..

17:43

alex-ls

сам виноват распустил ЦСКА надо было сначала устные замечания делать, а если не помогло бы - то гнать коней с поля

17:42

Жорик Вартанов

да Карась, сплоховал, надо было понтуса гнать и Дзаге желтую показывать, + Акинфееву желтую, правила есть правила

17:37