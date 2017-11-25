Сергей Игнашевич: "Удивились, что на матч в Хабаровске пришло в разы меньше болельщиков, чем на игры с топовыми командами"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не был удивлен тому, что болельщики армейцев, несмотря на мороз, сняли футболки во время матча 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2). При этом футболист разочарован, что на этой игре было немного фанатов хабаровчан. Напомним, что во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.
– Некоторые болельщики ЦСКА разделись? Они известны подобными выходками, – сказал Игнашевич в интервью клубной пресс-службе. – Тому, что они разделись, мы не удивлены. Мы это видим регулярно на протяжении многих лет.
А вот то, что хабаровчан пришло гораздо меньше, чем обычно, в связи с погодными условиями это большой минус. Это в два-три раза меньше, чем приходят на топовые команды.
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https://www.youtube.com/watch?v=WwuIOHJnPBU&feature=youtu.be
takitak
Так-то армейцы топовый футбол не показывают. Ко всему, наверняка по тв транслировалась игра. Если в приезжей команде есть звёзды (пусть даже одна), то болельщик подтянется и в холод, и в снег. Нет личности - нет желания платить за сомнительное удовольствие.
15:17
shpasic
так и на домашние матчи ЦСКА ходит в разы меньше, чем на домашние матчи топовых команд.
14:50