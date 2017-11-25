Сергей Игнашевич: "Удивились, что на матч в Хабаровске пришло в разы меньше болельщиков, чем на игры с топовыми командами"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не был удивлен тому, что болельщики армейцев, несмотря на мороз, сняли футболки во время матча 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2). При этом футболист разочарован, что на этой игре было немного фанатов хабаровчан. Напомним, что во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

– Некоторые болельщики ЦСКА разделись? Они известны подобными выходками, – сказал Игнашевич в интервью клубной пресс-службе. – Тому, что они разделись, мы не удивлены. Мы это видим регулярно на протяжении многих лет.

А вот то, что хабаровчан пришло гораздо меньше, чем обычно, в связи с погодными условиями это большой минус. Это в два-три раза меньше, чем приходят на топовые команды.