Сергей Хусаинов: "На таких мужиках, как Сельдяков, и держится Россия!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча 21-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром" (0:0) Владимир Сельдяков справедливо удалил футболистов хозяев Александра Ерохина и Доменико Кришито. Ерохин был удален на 67-й минуте, а Кришито на 90+4-й - оба за вторые желтые карточки.
- По ходу встречи судья порой допускал ошибки в трактовке единоборств, - сказал Хусаинов. - Сказалась пауза в работе. Что касается удалений Ерохина и Кришито, то они абсолютно по делу! Хочу отметить мужественность Сельдякова. Молодец, проявил характер! На таких мужиках и держится Россия! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //
"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
форменный идиот. дурак дурака... ну вы знаете.
21:02 3 марта
Патриот Сибири
Алекс Ферги, какие факты тебя интересуют?
20:57 3 марта
Алекс Ферги
Патриот Сибири, ты совсем дурачок? или тебя так отморозило? ты конкретно приведи факты "в студию", а если не можешь, иди обратно мороженку продавать и мечтать
20:55 3 марта
садко
Сельдякову еще можно сказать повезло что он допустил эту ошибку на последней минуте игры,и игрок Амкара не успел выйти на поле после оказания ему мед.помощи.Был бы скандал если бы он вышел на поле.
20:42 3 марта
садко
Сельдяков однозначно во втором тайме поплыл, как говорится потерял нити игры.А в конце игры вообще допустил грубую ошибку когда показал вторую желтую карточку игроку Амкара и не показал ему же автоматически красную карточку. Желательно что бы обратили внимание и на работу резервного судьи Левникова который не помог Сельдякову в том моменте и правильно ему говорил уходя с поля удаленный игрок Зенита - проснись,проснись.
20:37 3 марта
Алекс Ферги
Тень Мастера, а чем ЗЛО?
20:22 3 марта
Тень Мастера
Карфаген должен быть разрушен! (с). Зенит главное зло футбола в России.
20:12 3 марта
Tribunal Z
И это говорит самый продажный судья в России. Радуется и потирает руки, сколько раз Хусаинов засуживал Зенит, а теперь раздуется за подлости к Зениту со стороны других судей. Ну как же, свиньям же лучше когда так происходит, думаю найдутся когда нибудь люди которые выведут старые делишки Хусаинова на чистую воду
20:12 3 марта
Алекс Ферги
Да уж ))) и то говорит до мозга костей мясной судья, кто даже не скрывает, что на Спартак Арене смотрит из спартаковской наглухо ложи )))) во клоун )))) в Питере такие тоже есть, и даже комментаторы есть )))) но это просто ЧУДО ))))
20:11 3 марта
SSergey
Все по делу! Единственный момент, когда судья дал слабину, это когда он пожалел Зенит и не увел команды в подтрибунное помещение, после кидания предметов и файера во вратаря пермяков.
20:08 3 марта
Edmundo.Baldivieso
Судья - лучший!
20:04 3 марта
Kontaktnik47
Если Судья не подсуживает газпрому,значит судья плохой и гореть ему в аду,А если по делу то он допустил одну ошибку не удалив за вторую желтую игрока Амкара в концовке,но это не повлияло на результат матча,так как игроку оказывали помощь за пределами поля и все это время он не принимал участия в матче.По поводу задержки времени Нигматулиным,скажите спасибо за файер который горел возле ворот в тот момент,как только его убрали игра возобновилась,Варатарь не хотел рисковать своим здоровьем и находится в тот момент возле ворот,это его право
19:59 3 марта
ALECSKA
Понравился в Зене новый игрок-Акокорин( Орлов-Гений комментаторов.забывающих о чем речь....)
19:57 3 марта
tolkopositiv
Сельдяков - мужик, без вопросов. Зинитовцы, что на поле, что на трибунах, показали себя полным быдлом. Быдлу в футболе не место.
19:55 3 марта
А я за
Конечно и Амкар мужики ,даже играя в большенстве непереходили свою половину ))Может кому и нравится такие игры когда команда целеком на своей половине .мне нет .И не важно против кого играют ,против Зенита .Спартака или ЦСКА с Локомотивом .
19:49 3 марта
serrrega
теперь понятны слова Задорнова-" никогда эта страна не будет жить хорошо".
19:48 3 марта
redgy
откуда столько нытья по судейству?) норм судил, зенит сами лопухнулись
19:43 3 марта
masterok26
Техническое поражение было самым справедливым результатом.
19:30 3 марта
вэняляйнэн
Сельдяков холодец, только жаль в Европе судят по другим правилам.
19:30 3 марта
Alexthegreat31
Да если бы Зенит играл бы, то ещё можно было что то говорить. А когда ни одного опасного момента за игру у ворот Амкара, да и ударов в створ внятных ни одного.
19:28 3 марта
sawrtre
Милваля 82 не переживай так, иди накати балтики нулёвки, твой зинит тоже ноль.
19:25 3 марта
bond1951
никогда его не уважал НО сегодня согласен судья ни при чем нечего на зеркало пинять коль личико кривое.................
19:18 3 марта
баламошка
А на таких бабах как Боаш, Плаческу и Манчинька держится Зенит.
19:17 3 марта
shpasic
Dioscur, всё так)
19:14 3 марта
Тринадцатый
в этот раз соглашусь с Хусаиновым .
19:14 3 марта
Dioscur
Хксаинов всегда против Зенита. В любом эпизоде, нет ни одного интервью где бы он сказал что судья ошибся против Зенита. Это месть давняя, после Балтики. Низкого и подлого человека. Достаточно вспомнить его интервью после матча с Маккаби. Где он разнес судью в пух и прах, сказав что не понимает за что дали свободный из площади ворот. Оказалось, Хусаинов не знает правила игры в футбол. Главное вякнуть, остальное неважно. Смешно что у него еще спрашивают мнение.
19:13 3 марта
Millwall82
Он накатил 0,7 что ли? Как можно за игровой фол удалять Ерохина? Как можно забыть (забыть!!!!) удалить игрока Амкара за 2 ЖК? Как можно было не удалить Нигматуллина который не выбивал матч минут 15 за матч.
19:12 3 марта
pushgun
Нет слава Богу на таких "мужиках" Россия не держится! Россия держится на настоящих мужиках. Арбитр судил безобразно и допустил ошибок 15! и все в пользу Амкара. Хусаинов уже давно как баба Яга, всегда против здравого смысла.
19:11 3 марта
эстонский армеец
Можно только поддержать Хусаинова - всё было по делу.
19:09 3 марта