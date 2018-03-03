Сергей Хусаинов: "На таких мужиках, как Сельдяков, и держится Россия!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча 21-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром" (0:0) Владимир Сельдяков справедливо удалил футболистов хозяев Александра Ерохина и Доменико Кришито. Ерохин был удален на 67-й минуте, а Кришито на 90+4-й - оба за вторые желтые карточки.

- По ходу встречи судья порой допускал ошибки в трактовке единоборств, - сказал Хусаинов. - Сказалась пауза в работе. Что касается удалений Ерохина и Кришито, то они абсолютно по делу! Хочу отметить мужественность Сельдякова. Молодец, проявил характер! На таких мужиках и держится Россия! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //

"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз