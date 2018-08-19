Сергей Хусаинов: "Если бы на месте Григалавы был Игнашевич, как бы поступил Безбородов? Игра бы продолжилась"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья Владислав Безбородов несправедливо удалил защитника "Арсенала" Гию Григалаву в матче с ЦСКА. Армейцы одержали победу над туляками в матче чемпионата России со счетом 3:0.

– Так была рука у Григалавы или нет?

– На повторе мне все четко видно. Правой сиськой он сыграл, а не рукой. Не было там руки. Я хочу задать встречный вопрос. Как бы поступил Безбородов, если бы на месте Григалавы находился бы Сергей Игнашевич?

– Сложно сказать. Возможно, так же, как и сейчас.

– А у меня никакой сложности нет. Судья показал бы – игра продолжается! Это Безбородов. Он умеет судить. А тут... Как-то не проявил он уважения к "Арсеналу". Две ошибки за минуту. Не зафиксировал фол и усмотрел какую-то там руку у Григалавы. А все идет от неправильного выбора позиции. Там не успел и здесь не успел. Вот и все дела. (Виталий АЙРАПЕТОВ)