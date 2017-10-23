Сергей Гуренко: "С таким составом "Краснодар" должен идти выше"

Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко, сейчас работающий в тренерском штабе сборной Сербии, в интервью "СЭ" заявил, что удивлен последним результатам "Краснодара" в чемпионате России. Специалист считает, что "быки" должны быть выше в турнирной таблице.

– Как оцените "Краснодар" в этом сезоне?

– У команды хороший подбор исполнителей. Удивило, что "быки" недосчитались многих очков, с таким составом они должны идти выше. Хотя нынешний чемпионат непредсказуем, и все теряют очки – даже "Зенит" проиграл "Арсеналу".

– С чем связываете три подряд поражения "Краснодара" в чемпионате?

– Спады бывают у каждой команды. Тем интереснее предстоящая игра. Знаю, что у "Краснодара" главный акцент на атаку, железнодорожники больше любят действовать от обороны.

Полное интервью Сергея Гуренко