Сергей Гуренко - о возможном чемпионстве "Локомотива": "Это реально"

Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко, сейчас работающий в тренерском штабе сборной Сербии, в интервью "СЭ" отметил, что в столичном клубе стали больше доверять своим воспитанникам. Однако считает, что команду стоит усилить хорошими легионерами.

– Характерная черта "Локомотива" в нынешнем сезоне – победы над лидерами и неровные результаты с середняками и аутсайдерами. Это важный фактор перед игрой с "Краснодаром"?

– И в наше время часто так бывало. Мы обыгрывали грандов за счет воли и теряли очки с несильными соперниками. "Локомотив" всегда отличал характер. В трудные минуты команда могла собраться и показать свой лучший футбол.

– Недавно Соломон Кверквелия в интервью "СЭ" заявил, что чемпионство вполне достижимо.

– Это реально. Радует, что в "Локомотиве" стали больше доверять своим воспитанникам. Им предстоит окрепнуть, а команду нужно дополнительно усилить крепкими легионерами, тогда ей все по силам. Даже с не слишком оптимальным сегодняшним составом команда идет в лидерах. Самое главное – побеждать конкурентов в принципиальных матчах.

Полное интервью Сергея Гуренко